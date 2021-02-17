«Очень женственно»: Дайнеко облачилась в золотистое «платье принцессы» с прозрачным шлейфом

Виктория Дайнеко в обыденной жизни предпочитает динамичные образы в стиле кэжуал. В ее арсенале – множество трендовых рубах и разнообразных моделей джинсов. Однако на сцене, а также в свете звезда предпочитает появляться в женственных романтических аутфитах.

Один из них – в золотистом платье со шлейфом в духе «принцессы» привлекло внимание бьютимейкер-стилиста Марину Корабель.

«Открыть плечи — это очень женственно и сочетается с платьем из полупрозрачной, летящей сетки с фактурным геометрическими элементами. А утонченные босоножки завершают образ. Все красиво и наряд, и прекрасная фигура Виктории», — прокомментировала фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Марина Корабель — бьютимейкер-стилист, преподает парикмахерское искусство, стиль и макияж. Ее клиентами являются многочисленные российские звезды, включая Юлианну Караулову, Нюшу, Аллу Михееву, Марианну Максимовских и многих других

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