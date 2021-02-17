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«Роскошная»: Орлова в мерцающем платье-сорочке и жакете стиля Chanel восхитила Андрееву

В образе «леди-лайк» ведущая предстала за ужином в ресторане.

«Роскошная»: Орлова в мерцающем платье-сорочке и жакете стиля Chanel восхитила Андрееву
Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311/

За Ольгой Орловой уже прочно закрепилась репутация девушки Chanel. Ведущая ценит утонченные аутфиты в стиле «леди-лайк», разбавляя романтичные платья и актуальные вещи твидовыми жакетами в духе известной марки, а также непосредственно вещами из коллекции французского бренда.

Накануне звезда отметилась в ресторане в изысканном луке, примерив платье-сорочку оттенка экрю с мерцающим эффектом. Поверх него Ольга накинула жакет из твида в стиле Chanel 60-х годов.

Александр Васильев на одной из программ «Модного приговора» замечал, что такие жакеты моментально придают образам флер статусности и элегантности. Это не ускользнуло от глаз друзей и приятелей Ольги Орловой.

«Роскошная», — прокомментировала аутфит коллеги телеведущая Екатерина Андреева.

«Огонь», — высказалась бывшая солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова.

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