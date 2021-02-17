Красиво жить не запретишь: Ивлеева рассказала, как за раз потратила 23 миллиона

Настя Ивлеева, успешный блогер и ведущая популярного шоу на «Пятнице» «Орел и решка», не скрывает, что живет роскошной жизнью селебрити. Звезда отлично зарабатывает и может себе это позволить.

Блондинка хорошо тратится не только на себя, но и на своего мужа рэпера Элджея (Алексей Узенюк). На день рождения любимого звезда разорилась на 7 миллионов рублей, купив ему респектабельные часы с россыпью бриллиантов. Впрочем, на себя любимую она расходует денег гораздо больше.

В личном блоге ведущая назвала самую дорогую покупку в своей жизни, за один раз потратив 23 миллиона рублей. Это оказался Lamborghini Aventador с мощностью в 740 лошадиных сил. По словам Насти, она мечтала о нем практически всю жизнь

Отметим, что избранник Ивлеевой тоже предпочитает именно эту итальянскую марку, сменив уже несколько таких авто за время своей популярности. Элджей, как жена, не отличается зажимистым характером и делает дорогие подарки близким. Год назад он вручил маме ключи от новенького Mercedes-Benz за 3 миллиона рублей.

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