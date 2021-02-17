«Они сделаны из ковра!»: Клава Кока похвасталась новенькими меховыми туфлями мандаринового цвета

Этот оттенок сейчас в тренде, он отлично освежает внешность.

Клава Кока пополнила свой гардероб очередными необычными меховыми туфлями. Ранее певица засветилась на шоу ТНТ «Двое на миллион» в неоново-зеленых мохнатых шпильках. А теперь появилась на программе «Импровизация» того же канала в пушистой обуви на завязках яркого мандаринового оттенка.

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«Они классные! Посмотрите, дорогие подписчики, они сделаны из ковра!» — похвасталась своей новинкой перед фолловерами Кока.

Мандариновый цвет Александр Васильев выделял как один из самых трендовых в сезоне. На передаче «Модный приговор» Первого канала он подчеркивал, что данный сочный оттенок идет практически всем, кроме того, он визуально освежает внешность. Коллега историка моды Эвелина Хромченко также заявляла, что «съедобные» тона – практически всегда являются хорошим выбором в комплектации стиля. Сейчас также в моде цвета: спелой хурмы, карамели, груши, восточных специй, шоколада, мокко, латте, крем-брюле и миндаля.

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