«Вы занялись спортом?»: Иван Ургант восхитился подтянутым видом похорошевшей МакSим

Певица МакSим год назад объявила своим поклонникам, что уходит со сцены. При этом время этого перерыва не уточнила. Девушка удалила все старые фотографии из личного блога, будто попрощалась с прошлым и перестала появляться на публике. Версий, почему это произошло было множество – вплоть до самых безумных. Однако представители звезды пояснили, что ей нужно поправить здоровье после аварии, которая хоть и произошла давно, продолжала давать о себе знать.

И вот любимица публики триумфально вернулась на сцену. Она похорошела и похудела, вновь начала вести свой Instagram и записала несколько новых песен, одну из них под названием «Спасибо» МакSим представила на шоу «Вечерний Ургант» Первого канала.

В студии артистка появилась в total black look: в облегающих брюках, ботинках на высоком каблуке и рокерской косухе.

«Вы занимаетесь спортом?» — спросил Иван Ургант певицу, глядя на ее подтянутую фигуру.

Оказалось, что звезда действительно увлеклась физической культурой, посещая индивидуальные уроки бокса, большого тенниса и конкура. А вот тренажерные залы девушка, как оказалось, не любит. По ее словам, она ходит на занятия «страшненькая», без макияжа и укладки и не любит, когда к ей приковано внимание людей вокруг.

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