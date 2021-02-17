Две кровинки: безутешная вдова Грачевского опубликовала счастливое фото мужа и сына

Вдова Бориса Грачевского, основателя детского киножурнала «Ералаш», Екатерина Белоцерковская до сих пор не находит себе места. И лишь небольшое утешение 36-летняя женщина чувствует, посещая его могилу и рассматривая домашние фотоархивы с умершим возлюбленным.

Накануне она посетила кладбище, после чего написала пронзительные слова в личном блоге:

«Как мне хочется прижаться к тебе… Но теперь я могу прижаться только к холодной земле. Я всегда буду рядом, мой ангел».

А позже разместила в Сети снимок мужа с маленьким сыном Филиппом. Девятимесячный мальчик многих удивляет своей схожестью с отцом.

«Папочкина копия. Родная моя девочка, здесь слова лишние. Сама знаешь. Просто живи и ради малыша старайся быть сильной», «Держитесь, такой мужчина Вас любил, и такой малыш Вас любит», «Солнечные, лучезарные. Филипп — продолжение папы Бориса, такая же улыбка… Берегите себя, вы сыночку нужны!», «Сыночек — копия папы. Катюша, держитесь, милая! Филя — огромное счастье, частичка любимого человека, Вы каждый день будете видеть в любимом сынуле глаза и улыбку Бориса Юрьевича. Здоровья, сил, счастья Вам, Катенька! Всем сердцем с Вами», — постарались утешить Екатерину приятели и просто неравнодушные люди в комментариях.

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