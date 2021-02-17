«Эта тема будет звучать громко»: Хромченко назвала тренд, который проявит себя летом

Сейчас он потихоньку уже появляется на подиумах.

На «Модном приговоре» стилисты подобрали для гостьи программы сразу два брючных образа с длинными блузками, которые сложно отличить от мини-платьев. Это мода наступающего сезона, которая пока начинает набирать обороты, но по окончании весны станет настоящим хитом.

«Это огромный тренд – платье и юбка, надетые с брюками, в том числе и в деловом костюме (для офиса, не для вечера). Летом эта тема будет звучать особенно громко!» — рассказала Эвелина Хромченко.

По словам ведущей, платье может быть абсолютно разной длины в этих комбинациях – от мини до макси. Она также заметила, что женщины Востока носят этот «тренд» практически с давних пор, ведь юбки и брюки для многих из них – это часть культуры, национального костюма.

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