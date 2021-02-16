Жена и четверо детей: вскрылась некрасивая правда о мужчине, за которого собралась замуж Анастасия Макеева

Актриса считает, что эти детали не имеют к ней никакого отношения.

Анастасия Макеева недавно рассекретила свой роман с очень эффектным молодым человеком. В Instagram звезды стали появляться снимки с красавчиком Романом Мальковым, которого она называет своей семьей.

Между тем, как выяснили журналисты, у избранника Анастасии Макеевой есть семья в Словении, да еще какая – жена Светлана и четверо детей. В прошлом году еще до начала пандемии Роман Мальков приехал в Москву на заработки, а вернуться к семье пока не получилось. Поначалу мужчина поддерживал отношения с семьей, отправлял деньги. А летом познакомился с Анастасией Макеевой.

«Он что-то делал у нее на участке, занимался строительством. Видимо, тогда и начались их отношения. О том, что у него новая любовь, Роман сообщил жене, отправив смс. Не знаю, что именно заинтересовало Макееву в Романе. Его бизнес не приносит баснословных доходов, у него нет яхт и шикарных автомобилей. Зато он плодовитый», — рассказала подруга жены Романа Светланы.

Известно, что женщина уже подала на развод с Мальковым. А его дети не понимают, как отец смог о них забыть. Он, правда, предлагает супруге забрать наследников в Россию, но вряд ли они захотят оставить маму.

Сама же Анастасия Макеева утверждает, что все, что было до нее в жизни Романа, ее не касается.

«Что вы хотите от меня? Не понимаю. Да, мы собираемся пожениться», — сказала звезда изданию «Стархит».

Смотрите также