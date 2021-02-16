Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями

Прекрасная новость пришла поздно вечером во вторник. Впервые стали родителями звезды культового сериала «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли.

Пока не сообщается, малыш какого пола появился на свет, но очевидно одно – он сделал своих маму и папу самыми счастливыми людьми на свете. Ребенок появился на свет несколько недель назад, но его родители не спешат сообщать об этом официально. Пару с младенцем видели во время прогулки.

Интересно, что Кит и Роуз встретились и полюбили друг друга именно во время съемок сериала «Игры престолов».

Пара поженилась в 2018 году, через шесть лет после начала романа.

О том, что Кит и Роуз готовятся к пополнению в семье, стало известно в конце сентября прошлого года. Супруги сами сообщили об этом, разместив свою фотосессию в одном из глянцевых журналов.

Интересно, что слухи о беременности Роуз Лесли появились еще летом. Папарацци сфотографировали звездную пару во время прогулки, и было слишком очевидно, что звезда находится в интересном положении.

Смотрите также