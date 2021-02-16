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«Как она похудела!»: Елена Степаненко подчеркнула тонкую талию широким поясом в изумрудном платье в пол

67-летняя юмористка заметно похорошела и запросто может дать фору молодым красоткам.

«Как она похудела!»: Елена Степаненко подчеркнула тонкую талию широким поясом в изумрудном платье в пол
Елена Степаненко. Фото: Global Look Press

В фан-аккаунте актрисы Марии Порошиной в Instagram появился шикарный снимок, который хочется рассматривать. Звезда на нем запечатлена в брючном костюме канареечного цвета с идеально завитыми волосами и ярким макияжем. Рядом с Марией Порошиной другая знаменитость, которую не сразу узнали подписчики.

«Угадайте, с кем», гласит надпись под фото.

Пользователи Марию Порошину узнали сразу, а вот по поводу второй дамы, которая выглядит моложе Марии, было несколько версий. В Сети предположили, что женщина похожа на несколько известных красавиц сразу Ольгу Орлову, Ольгу Кабо, Розу Сябитову. Но большинство все же узнали в молодой женщине с красивой прической и в изумрудном платье с поясом, акцентирующем талию, звезду эстрады Елену Степаненко.

Юмористка за последнее время невероятно похорошела и постройнела. Это и отметили поклонники.

«Какие сочные цвета, одуванчик и травку напоминают», «Две прекрасные женщины, талантливые актрисы, умнички», «С Еленой Степаненко! Как она похудела», «Как развод женщину красит-то», высказываются в Сети.

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