«Садился на обычное полено»: Антон Шагин раскрыл главный секрет съемок фильма «Конек-Горбунок»

Актер, сыгравший главную роль в сказочном блокбастере, рассказал, с чем ему пришлось иметь дело.

В этот вторник, 16 февраля, в столичном киноцентре «Октябрьский» состоялась светская премьера сказочного блокбастера «Конек-Горбунок». Представили картину артисты, воплотившие на экране персонажей всем известной сказки.

Антон Шагин рассказал, как снимали эпизоды с участием заглавного героя — Конька- Горбунка.

«В съемочном павильоне я садился на обычное полено, представляя, что передо мной сказочное животное», — поделился Антон Шагин.

Затем уже технические сотрудники накладывали хромакей — это технология совмещения кадров, цветовая электронная рирпроекция, которая используется на телевидении и в кинопроизводстве.

Эпизод, когда Иванушка катается на Коньке-Горбунке и летает на нем, вошел в трейлер фильма.

На премьере побывал и исполнитель заглавной роли в картине Павел Деревянко. Он тоже делился своими эмоциями, рассказав, что самым трудным для него при воплощении Конька-Горбунка было ходить «враскоряку».

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