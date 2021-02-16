«Живем в этой квартире 18 лет»: Пригожин рассказал, сколько они с Валерией платят за коммуналку

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал, сколько они с Валерией платят за услуги ЖКХ в месяц.

«У нас многоквартирный дом. Нам присылают счета, и мы все оплачиваем. Вот смотрю последнюю квитанцию. ЖКХ — 41 тысяча 975 рублей. И плюс за мусор 20 тысяч рублей. Вот получается 60 с небольшим тысяч. Еще мы платим 2500 рублей за Интернет в месяц и за уборку территории пять тысяч. Если брать мировые стандарты, то услуги ЖКХ у нас не завышены. В Лондоне и Швейцарии в районе тысячи долларов люди платят. В валютном эквиваленте мы приближены к Западу. Но только мы получаем не в валютном эквиваленте. Живем в этой квартире 18 лет».

Иосиф Пригожин

Как отметил Пригожин, ему больше всего обидно за пенсионеров. «Мама вот у нас. У нее в районе десяти тысяч рублей выходит за коммуналку. У нее пенсия чуть больше этой суммы. Если бы не было нас, то она бы просто не смогла все это оплачивать. У нее квартира небольшая — всего 60 квадратных метров», — заметил продюсер.

Ранее телеведущий Максим Галкин на шоу «Вечерний Ургант» жаловался, что ему приходится платить серьезную сумму за услуги ЖКХ в своем замке. Он даже вынужден экономить, покупая в люстру не сильно мощные лампочки.

Смотрите также: