Видеорецепт вкуснейшего спагетти в томатном соусе, с морепродуктами от шеф-повара «Пять ужинов»
Видео
Что известно о модной соцсети Clubhouse, в которой можно свободно болтать со звездами
Видео

«Живем в этой квартире 18 лет»: Пригожин рассказал, сколько они с Валерией платят за коммуналку

По словам продюсера, он живет с женой в многоквартирном доме.

«Живем в этой квартире 18 лет»: Пригожин рассказал, сколько они с Валерией платят за коммуналку
Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: Globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал, сколько они с Валерией платят за услуги ЖКХ в месяц.

Валерия и Иосиф Пригожин
Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: Globallookpress.com

«У нас многоквартирный дом. Нам присылают счета, и мы все оплачиваем. Вот смотрю последнюю квитанцию. ЖКХ 41 тысяча 975 рублей. И плюс за мусор 20 тысяч рублей. Вот получается 60 с небольшим тысяч. Еще мы платим 2500 рублей за Интернет в месяц и за уборку территории пять тысяч. Если брать мировые стандарты, то услуги ЖКХ у нас не завышены. В Лондоне и Швейцарии в районе тысячи долларов люди платят. В валютном эквиваленте мы приближены к Западу. Но только мы получаем не в валютном эквиваленте. Живем в этой квартире 18 лет».

Иосиф Пригожин

Как отметил Пригожин, ему больше всего обидно за пенсионеров. «Мама вот у нас. У нее в районе десяти тысяч рублей выходит за коммуналку. У нее пенсия чуть больше этой суммы. Если бы не было нас, то она бы просто не смогла все это оплачивать. У нее квартира небольшая всего 60 квадратных метров», заметил продюсер.

Ранее телеведущий Максим Галкин на шоу «Вечерний Ургант» жаловался, что ему приходится платить серьезную сумму за услуги ЖКХ в своем замке. Он даже вынужден экономить, покупая в люстру не сильно мощные лампочки.

Смотрите также: 

Тэги

ВалерияВалерия и Иосиф ПригожинИосиф ПригожинМаксим ГалкинНовости google