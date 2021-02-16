«Вы сейчас шутите?» Дробыш отреагировал на критику Топалова, который поддержал Самбурскую

По словам музыкального продюсера, ему не хочется такое обсуждать.

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировал на слова музыканта Влада Топалова. Тот в споре композитора с телеведущей Настасьей Самбурской занял ее сторону.

«Я тебя очень хорошо понимаю. Я знаком с методами вышеупомянутого продюсера. Я за тебя, если нужно», — сказал Влад Топалов.

«Вы сейчас шутите? Я не хочу это обсуждать. Влад Топалов поддержал Самбурскую. А кто еще из известных артистов ее поддержал? Спасибо вам большое за звонок. Глупости комментировать я не хочу». Виктор Дробыш

Напомним, что у Настасьи Самбурской несколько лет назад было заключено продюсерское соглашение с Виктором Дробышем. По ее словам, никакого продвижения с его стороны она за последние несколько лет так и не ощутила. Сейчас через суд она хочет расторгнуть договор с продюсером, который, как она считает, подписала по незнанию дела на невыгодных для себя условиях.

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