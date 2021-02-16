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«Вы сейчас шутите?» Дробыш отреагировал на критику Топалова, который поддержал Самбурскую

По словам музыкального продюсера, ему не хочется такое обсуждать.

«Вы сейчас шутите?» Дробыш отреагировал на критику Топалова, который поддержал Самбурскую
Виктор Дробыш. Фото: Globallookpress.com

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro отреагировал на слова музыканта Влада Топалова. Тот в споре композитора с телеведущей Настасьей Самбурской занял ее сторону.

Влад Топалов
Влад Топалов. Фото: Globallookpress.com

«Я тебя очень хорошо понимаю. Я знаком с методами вышеупомянутого продюсера. Я за тебя, если нужно», сказал Влад Топалов.

«Вы сейчас шутите? Я не хочу это обсуждать. Влад Топалов поддержал Самбурскую. А кто еще из известных артистов ее поддержал? Спасибо вам большое за звонок. Глупости комментировать я не хочу».

Виктор Дробыш

Напомним, что у Настасьи Самбурской несколько лет назад было заключено продюсерское соглашение с Виктором Дробышем. По ее словам, никакого продвижения с его стороны она за последние несколько лет так и не ощутила. Сейчас через суд она хочет расторгнуть договор с продюсером, который, как она считает, подписала по незнанию дела на невыгодных для себя условиях.

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