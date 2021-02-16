Всегда стильная: Лера Кудрявцева показала, как выглядела в молодости, когда вела «МузОбоз»

Лера Кудрявцева в одном из интервью рассказывала, как случайно познакомилась с Сергеем Ленюком из группы «Ласковый май». Он и увез девушку в Москву, где они поженились. Она родила первенца Жана в 18 лет, а вскоре после этого пара распалась. Однако блондинка смогла построить карьеру на телевидении. Теперь она ведет несколько рейтинговых передач, включая шоу «Секрет на миллион». Поклонники восхищаются тем, как выглядит телеведущая.

В начале этого года Лера переболела коронавирусом. Теперь она восстанавливается после травмы. 49-летняя блондинка неудачно упала и сломала крестец. Теперь она не может долго сидеть, а передвигается с тросточкой. По всей видимости, телеведущая решила вспомнить молодость. Она опубликовала архивное фото, на котором запечатлена с Отаром Кушанашвили и Иваном Демидовым. Они вместе вели передачу «МузОбоз».

Кудрявцева тогда уже носила каре, а не косички. Она была очень загорелая, как и коллеги. При этом облачена девушка была в молочный свитер оверсайз и брюки клеш, которые в моде и сейчас.

«А ну! 1995 год „МузОбоз“», — написала звезда.

Поклонники отметили, что девушка не стареет. При этом многие вспомнили, что смотрели этот проект. «Мощная троица! Харизматичные личности! Улыбка Леры — как отдельный вид искусства», «Какие классные! Просто огонь», «Веселые. Я помню эту передачу», «Все в моде и сейчас», «Лера прям только хорошеет», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что Кушанашвили до сих пор ведет передачи, включая проект «Каково?!». У 50-летнего артиста восемь детей от разных браков. Демидов — член общественного совета при Министерстве культуры Российской Федерации и директор «Парка Зарядье». От бывшей жены у него есть дочка Анастасия. А вот Кудрявцева живет в браке с хоккеистом Игорем Макаровым и растит дочку Марию. Старший сын ей уже подарил внука Льва.

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