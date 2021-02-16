«Лариса перенервничала»: жена Михаила Боярского переживает из-за его болезни

Главный мушкетер страны Михаил Боярский в этот вторник, 16 февраля, попал в больницу. Как рассказала Teleprogramma.pro пиар-менеджер Михаила Сергеевича Надежда Дуванова, скорую помощь актеру вызвала его супруга Лариса Луппиан. Женщина была очень обеспокоена состоянием мужа.

«Михаил Сергеевич почувствовал слабость, резко поднялась температура, Лариса перенервничала, тут же вызвала скорую помощь, и Боярского привезли в больницу», — поделилась Надежда Дуванова с Teleprogramma.pro.

По словам представительницы артиста, сейчас его состояние стабильное, наблюдаются признаки ОРВИ. Тест на коронавирус показал отрицательный результат. В конце января Михаил Боярский ввел вакцину уже повторно и хорошо перенес ее, вышел на работу.

«У Михаила Сергеевича не все хорошо с сосудами, — продолжила Надежда Дуванова в беседе с Teleprogramma.pro. — Это или реакция на погоду или еще что-то… Сейчас он нормально себя чувствует. Мы недавно общались. Возможно, завтра врачи уже отпустят Боярского домой».

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