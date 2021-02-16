«Овечкин, ты готов?»: Анастасия Шубская запечатлела двухлетнего сына на льду в хоккейной форме

Жена капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» сводила наследника на тренировку. Она призналась, что мальчик не хотел уходить с ледовой арене.

Анастасия Шубская уже почти пять лет является женой и главной опорой Александра Овечкина. Один из самых титулованных хоккеистов в России обрел счастье с дочкой Веры Глаголевой. Они живут в США, но в прошлом году пара приехала в Россию, чтобы быть ближе к родным в период пандемии. На этот раз супруги привезли не только двухлетнего сына Сергея, но и младшего наследника Илью, которому всего восемь месяцев.

Еще недавно Шубская наслаждалась семейной идиллией. Она устраивала посиделки с папой и друзьями. Овечкин также устроил ей грандиозный праздник на день рождения, но в последнее время спортсмен занят на работе. Девушка не скрывает, что соскучилась по мужу. При этом дети не дают ей грустить. Накануне она показала, как Илья уже стоит на ножках и пытается ходить. А 16 февраля Анастасия отвела старшего сына на тренировку по хоккею.

Ранее Овечкин учил сына держать клюшку и ставил его на коньки. Теперь девушка запечатлела, как он надел уже свою форму. На его спине значится знаменитая фамилия.

«Овечкин! Овечкин, ты годов?» — спросила его мама.

Мальчик утвердительно кивнул в ответ.

«Что это такое? Масюсечки такие сладкие», — умилилась Шубская миниатюрным конькам.

Целый час наследник Александра вместе с тренером учился кататься, отбивать шайбы и держать равновесие. Даже от отдыхать он отказывался.

«Ребенок не хочет уходить со льда», — призналась потом Шубская.

После такого насыщенного дня девушка увиделась со своим папой Кириллом. Он с радостью понянчился с внуком.

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