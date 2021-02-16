«Актуальное»: беременная возлюбленная Дмитрия Шепелева впервые показала округлившийся животик

Дмитрий Шепелев и его возлюбленная Екатерина Тулупова пребывают в эти дни в счастливом состоянии ожидания малыша. Ребенок пары появится на свет уже в ближайшие несколько недель — избранница известного телеведущего находится на финальных сроках беременности.

Екатерина Тулупова до недавнего момента скрывала свое прекрасное положение от общественности, но все-таки решилась поделиться в Instagram снимком, сделанным во время недавней фотосессии.

Облаченная в total black красавица-блондинка в кадре выглядит невероятно нежной и трогательной. В одной руке у будущей мамы собачка, а другой Екатерина Тулупова поддерживает снизу округлившийся животик.

«Актуальное», — лаконично подписала кадр Екатерина Тулупова.

Подписчики молодой женщины пришли в восторг от красивого кадра.

«Совершенство! Идеал женщины», «Катя! Поздравляю! Здоровья!», «Красивая», — делают комплименты Тулуповой под снимком.

Напомним, что Дмитрий Шепелев пару недель назад сообщил о том, что скоро вновь станет отцом. И для шоумена, и для его возлюбленной будущий малыш станет вторым ребенком. У Дмитрия подрастает сын Платон, у Екатерины — дочка Лада. Наследники пары ходили в один детский сад, благодаря этому обстоятельству и состоялось знакомство Шепелева и матери его будущего ребенка.

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