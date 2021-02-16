Хочет загородный дом: второй муж Валентины Легкоступовой решил претендовать на ее наследство

Алексей Григорьев, судя по всему, не против урвать свой «кусок от пирога».

Второй муж певицы Валентины Легкоступовой, которая ушла из жизни полгода назад, Алексей Григорьев, собирается претендовать на наследство звезды и исполнительницы хита «Ягода-малина». Причем поступил он очень хитро. Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин.

«Он подал иск в суд о разделе совместно нажитого в браке с Валентиной Легкоступовой имущества. По закону это возможно, так как не истек срок давности, установленный на три года после развода». Сергей Жорин

Ответчиками по иску второго мужа певицы станут все наследники певицы: младший сын Матвей, старшая дочь Анэтта, мама певицы и ее последний — муж яхтсмен и спортсмен Юрий Фирсов.

Григорьев, судя по всему, хочет завладеть загородным домом исполнительницы. Он был приобретен в их совместном браке. При этом пока не очень понятно, почему мужчина столько времени ждал и заявил о своих правах только сейчас, когда прошло полгода с момента смерти его жены. При ее жизни его все устраивало.

Отметим, что с Григорьевым Легкоступова прожила 20 лет. Именно от него она родила сына Матвея, сообщает «Комсомольская правда».

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