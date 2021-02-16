Хочет загородный дом: второй муж Валентины Легкоступовой решил претендовать на ее наследство

Второй муж певицы Валентины Легкоступовой, которая ушла из жизни полгода назад, Алексей Григорьев, собирается претендовать на наследство звезды и исполнительницы хита «Ягода-малина». Причем поступил он очень хитро. Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин.
«Он подал иск в суд о разделе совместно нажитого в браке с Валентиной Легкоступовой имущества. По закону это возможно, так как не истек срок давности, установленный на три года после развода».
Ответчиками по иску второго мужа певицы станут все наследники певицы: младший сын Матвей, старшая дочь Анэтта, мама певицы и ее последний — муж яхтсмен и спортсмен Юрий Фирсов.
Григорьев, судя по всему, хочет завладеть загородным домом исполнительницы. Он был приобретен в их совместном браке. При этом пока не очень понятно, почему мужчина столько времени ждал и заявил о своих правах только сейчас, когда прошло полгода с момента смерти его жены. При ее жизни его все устраивало.
Отметим, что с Григорьевым Легкоступова прожила 20 лет. Именно от него она родила сына Матвея, сообщает «Комсомольская правда».