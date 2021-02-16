«Каждый час расписан до вечера»: Шепелев заверил, что не сидит без работы после закрытия его шоу

По словам телеведущего, ему все больше нравится рано вставать.

Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram заверил, что ему очень нравится рано вставать. По его словам, он совсем не сидит без работы, как некоторые могли подумать.

«Раннее утро я стараюсь проводить без гаджетов, не засорять голову электронным мусором. Я провожаю сына в школу. Ну а дальше каждый час расписан до вечера. Там и спорт, работа, встречи, ну все как у всех с перерывом на обед». Дмитрий Шепелев

Как добавил ведущий, ближе к 19 часам он ставит телефон на зарядку и больше в руки его старается не брать. Ему нравится проводить время с семьей и детьми. Спать он ложится ближе к полуночи. По словам Шепелева, если перед сном он читает новости, то они ему потом снятся.

Напомним, что канал ТНТ не так давно прервал съемки нового шоу Дмитрия Шепелева «Ты как я». Причиной стали низкие рейтинги проекта.

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