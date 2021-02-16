Обшарпанные стены, старые обои: как выглядит сельский дом Мая Абрикосова, где он живет с кошкой

Шоумен несколько лет назад уехал в глухую деревню, подальше от столичной суеты.

Шоумен Май Абрикосов в Instagram показал, как выглядит его дом в селе. Как известно, несколько лет назад он уехал жить в деревню в Воронежскую область, подальше от городской суеты.

На кадрах можно увидеть, что дома у Мая Абрикосова обшарпанные стены. Обои также достаточно пожухлые. Правда, в доме установлены пластиковые окна. Можно увидеть, что Абрикосов тщательно убирает снег. Ограда полностью очищены. Свои дни Май Абрикосов проводит с кошкой по имени Лиса.

Ранее другой бывший участник скандальной телестройки Рустам Солнцев говорил, что Май Абрикосов «нищенствует в бабкином доме». По его словам, оппонент занял странную позицию. Сидит в доме и «разводит вонь».

Напомним, что Май Абрикосов часто нелестно отзывается о разных звездах телестройки прошлых лет. Больше других от него достается, как раз Рустаму Солнцеву. Свою порцию «комплиментов» нередко получает певица и телеведущая Ольга Бузова.

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