Визуальный эффект: Васильев показал простой прием, который подает фигуру в лучшем свете

Нужно всего лишь обращать внимание на линии, которые есть всегда на одежде.

На очередной «Модный приговор» Первого канала пришла женщина со сложной фигурой — большим животом и практически с полным отсутствием талии. Она давно была убеждена, что подобрать для нее красивую одежду почти невозможно, тем не менее «народный стилист» проекта попытался это сделать. Как оказалось, удачно. Его выбор высоко оценил Александр Васильев.

В комплекте, который гостье предложили на проекте, присутствовали четко очерченные черные вертикальные линии на более светлом сером фоне. Кроме того, костюм в районе талии имел черный цвет. Эта область «прятала» живот, как бы ретушировала его. А полоски вдоль линии тела зрительно вытягивали силуэт, делая его более стройным.

«Я хочу поздравить нашего «народного стилиста», для которой этот опыт был первым. Ведь фигура в форме яблока требует особенного подхода, и вертикали, которые здесь были верно выстроены, конечно, были очень нужны», — прокомментировал историк моды.

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