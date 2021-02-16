«Я знаком с методами вышеупомянутого продюсера»: Топалов поддержал Самбурскую в споре с Дробышем

У музыканта, судя по всему, также ранее не сложились отношения с композитором.

Музыкант Влад Топалов в комментариях под постом телеведущей и начинающей певицы Настасьи Самбурской подержал звезду, у которой идет судебный процесс с композитором и продюсером Виктором Дробышем.

«Я тебя очень хорошо понимаю. Я знаком с методами вышеупомянутого продюсера. Я за тебя, если нужно». Влад Топалов

«Спасибо. Очень ценная поддержка», — отреагировала на это Настасья Самбурская.

Напомним, что у Настасьи Самбурской несколько лет назад было заключено продюсерское соглашение с Виктором Дробышем. Как ранее рассказывала телеведущая, никаких благ от сотрудничества с композитором она в итоге не получила. По словам Самбурской, реальная работа Дробыша по ее продвижения закончилась, так и не успев начаться. Однако у нее есть договор с Дробышем, в котором прописаны обязанности сторон. Самбурская заверила, что подписала в свое время его по незнанию и сейчас хочет расторгнуть. Для этих целей она и обратилась в суд.

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