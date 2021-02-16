«Надо согласовать с женой»: Галкин кротко ответил Ивлеевой на предложение о сотрудничестве

Максим Галкин без доли стеснения обнародовал забавную переписку с Настей Ивлеевой, которая без лишних слов демонстрирует роль Аллы Пугачевой в звездной семье.

Ведущая «Орла и решки» на телеканале «Пятница», как известно, еще и популярный блогер, специализирующаяся на коротких юмористических видеороликах. В последнее время в тренде коллаборации с известными личностями, которые повышают рейтинги и просмотры интернет-серферов. Поэтому вполне логично, что Настя вышла с этим предложением к Максиму Галкину. Он тоже профессионал в юморе, а недавно активно взялся развивать свой TikTok, где у него на сегодняшний момент около 2,5 миллиона подписчиков.

Буквально на днях артист даже записал вайн с юными блогерами из проекта Dream Team House, живущими в одном доме и снимающими про себя реалити. Все — ради дополнительных лайков и притока новой молодой аудитории. Тем не менее Максим не стал сразу соглашаться с предложением Насти.

«Поделаем какое-нибудь «фи» для влога?» — спросила Ивлеева Галкина. «Надо сначала эту «фи» согласовать с женой, а то будет мне «фе», — ответил муж Примадонны блондинке.

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