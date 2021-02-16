Стал известен предварительный диагноз госпитализированного Михаила Боярского

«Главного мушкетера страны» положили в больницу в Санкт-Петербурге.

Стала известна предварительная причина госпитализации Михаила Боярского. «Главный мушкетер страны» попал в больницу № 122 в Санкт-Петербурге.

Как стало известно 5-tv.ru, медики диагностировали у Михаила Боярского неуточненную пневмонию. А вот экспресс-тест на коронавирус дал отрицательный результат.

В последствии тестирование перепроверят, но пока CoViD-19 исключили из подозрения.

Стоит отметить, что Михаил Боярский совсем недавно сделала прививку от коронавирусной инфекции. С момента вакцинации прошло десять дней.

Сам актер и исполнитель чувствует себя нормально и даже отчитал супругу, что она вызвала врачей. Когда у актера поднялась температура и появилась слабость, она решила перестраховаться и набрала телефон неотложки. Рисковать и оставлять именитого пациента дома медики не стали.

«Звонит теперь и проклинает меня, что вызвала скорую», — шутит супруга любимого зрителями «мушкетера», жена актера Лариса Луппиан.

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