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Диагноз пока не известен: Боярский экстренно госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга

Скорую помощь актеру вызвала его жена — актриса Лариса Луппиан.

Диагноз пока не известен: Боярский экстренно госпитализирован в одну из больниц Санкт-Петербурга
Михаил Боярский. Фото: Globallookpress.com

Знаменитый актер Михаил Боярский находится в одной из больниц Санкт-Петербурга. Причем речи о коронавирусе, по предварительным данным, не идет. Скорую помощь актеру вызвала его жена, актриса Лариса Луппиан.

Михаил Боярский
Михаил Боярский. Фото: Globallookpress.com

«Вчера почувствовал себя плохо, и я перестраховалась, вызвала скорую. Звонит теперь и проклинает меня, что вызвала скорую помощь».

Лариса Луппиан

Отметим, что Михаил Боярский прививался от коронавирусной инфекции десять дней назад. При этом Луппиан исключила, что причиной госпитализации стала реакция на прививку. Сейчас «главный мушкетер страны» проходит тщательное обследование. Речи о выписке пока не идет, сообщает Пятый канал.

Напомним, что Михаилу Боярскому 71 год. Чуть больше года назад он говорил, что больше не планирует сниматься в кинофильмах. Теперь на первом месте для него семья. Все свое свободное время актер проводит с любимыми внуками. Их, как известно, у него уже четверо.

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