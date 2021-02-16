«Она не может даже поднять стакан воды»: бывший жених дочери Баталова о ее тяжелой форме ДЦП

Бывший жених Марии Баталовой, страдающей тяжелой формой ДЦП, Зураб Джапаридзе, заявил, что женщина не способна самостоятельно себя обслуживать.

«Маша — интеллектуально здоровый человек, но она не может поднять даже стакан воды. Да, через Интернет она способна заказать себе еду и оплатить доставку, но ей нужен человек, который бы открыл дверь курьеру». Зураб Джапаридзе

Как отметил Джапаридзе, который был большим другом семьи, Алексей Баталов всегда очень переживал за свою младшую дочь. Он хотел, чтобы после его смерти она была финансово независимой. По его словам, после смерти Баталова он предлагал его второй жене Гитане Леонтенко часть имущества отписать Надежде, старшей дочери актера. Тогда бы она заботилась о сестренке. Правда, Леонтенко ничего не хотела об этом слышать, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что старшая дочь у Баталова родилась от отношений с Ириной Ротовой. Надежда окончила в свое время институт иностранных языков. Она по профессии переводчик.

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