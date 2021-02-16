«Какая тонкая талия!»: экс-звезда «Дома-2» Солнце взволновала секси-фигурой в мерцающем бикини

Бывшую звезду «Дома-2» (ТНТ) Ольгу Солнце многие запомнили как девушку Мая Абрикосова, а также как мудрого и рассудительного человека. Однако свою женственную чувственную сущность она смогла проявить только после ухода с проекта.

Сейчас девушка помогает людям в самопознании и самоусовершенствовании. Причем над собой она тоже явно поработала, во всех смыслах этого слова. Ольга неожиданно для многих приобрела женственные чарующие линии, тонкую талию, да и в целом стала выглядеть более мягкой и романтичной.

А ее фотосессия с Мальдив произвела настоящий фурор в Сети. Экс-участница телестройки запечатлелась в мерцающем секси-бикини без лямок трендового изумрудного оттенка.

«Какая фигура! Какие изгибы!», «Олечка, такая красавица стала», «Какое женственное тело!», «Ну ты и красотка», «Прекрасное фото! Фигура супер», «Секси», «Какая тоненькая талия!» — прокомментировали фото фолловеры.

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