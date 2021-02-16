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Венецианская штукатурка, ядовито-розовые стены в спальне: как выглядит элитная квартира Волочковой

В начале двухтысячных годов олигарх Сулейман Керимов сделал балерине щедрый подарок в центре Санкт-Петербурга.

Венецианская штукатурка, ядовито-розовые стены в спальне: как выглядит элитная квартира Волочковой
Анастасия Волочкова. Фото: Globallookpress.com

Четырехкомнатная квартира в центре Санкт-Петербурга балерины Анастасии Волочковой поражает своей красотой и роскошью.

Квартира Анастасии Волочковой
Квартира Анастасии Волочковой. Фото: www.vipflat.ru

Апартаменты действительно шикарны. Это подарок ее экс-возлюбленного бизнесмена Сулеймана Керимова. В начале двухтысячных годов у них, как известно, был бурный роман. Здесь и венецианская штукатурка, и зеркала ручной работы, и ядовито-розовые стены в спальне. В дверях витраж, а в гостиной грациозные колонны.

Кстати, для росписи потолков балерина в свое время приглашала мастеров из Эрмитажа. В спальне у балерины великолепные шторы. Плотная ткань на все окно с круглым вырезом-«иллюминатором» посередине. Здесь без проблем можно скрыться от лишних глаз.

Напомним, что в свое время танцовщица пыталась продать свое элитное жилье. Сначала она просила за хоромы 130 миллионов рублей. С годами звезда поумерила аппетиты. Ценник упал до 88 миллионов рублей, но желающих купить жилье все равно не нашлось, сообщает «Комсомольская правда».

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