СМИ: муж Оксаны Акиньшиной перестал скрывать роман с другой женщиной

Муж Оксаны Акиньшиной — 46-летний кинопродюсер Арчил Геловани (в 2018 году пара решила развестись, но в итоге супруги остались вместе, хотя и перестали появляться вдвоем на светских мероприятиях) — вышел в свет с новой возлюбленной. На премьере фильма «Родные» мужчина появился под руку с Софьей Капковой. Пару увидели вместе журналисты «Экспресс-газеты».

Известно, что Софья развелась со вторым мужем в 2019 году. У нее есть трое детей от известных политиков. Впрочем, у Арчила тоже трое детей, двоих родила ему Акиньшина.

Похоже, что история с сохранением брака известной актрисы закончилась или перешла в какую-то новую стадию. Сама Оксана в недавнем интервью рассказывала, что у нее нет проблем с ее мужчиной, но вот только имеет ли она в виду Геловани или кого-то другого? В 2020 году журналисты подозревали, что артистка встречается с известным актером и режиссером Данилой Козловским, но она отказалась комментировать эти слухи.

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