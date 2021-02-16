Бывшая жена Аршавина с детьми по решению суда должны покинуть особняк в поселке Коломяги

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, журналистка Алиса Казьмина, по решению Приморского районного суда Санкт-Петербурга должна в самое ближайшее время покинуть просторный особняк площадью около трехсот квадратных метров в поселке Коломяги вместе со своими детьми.

Напомним, что в суд обратилась мать футболиста Татьяна Ивановна. Именно на нее спортсмен в свое время записал особняк, который строил с Казьминой. Они когда-то вместе подбирали интерьеры и мебель.

Отметим, что суд по этому делу несколько раз откладывался из-за пандемии. В итоге суд встал на сторону родительницы Аршавина.

Ранее Алиса Казьмина рассказывала, что в этой истории бабушка судится со своей внучкой. Дело в том, что из особняка будет вынуждена в самое ближайшее время уехать и дочь Аршавина, Есения.

Андрей Аршавин и Алиса Казьмина сыграли свадьбу в сентябре 2016 года. Спустя два с половиной года она расстались. Причиной, как уверяла Казьмина, стали многочисленные измены футболиста, сообщает «СтарХит».

Смотрите также: