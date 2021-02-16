«Не перебивай, пожалуйста, меня!»: Мукасей рассказал, почему Жигунов затаил обиду на Дружинину

Кинооператор Анатолий Мукасей в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему актер Сергей Жигунов затаил обиду на его жену — режиссера Светлану Дружинину.

В студии Мукасей начал перечислять творческие таланты друга семьи — актера Михаила Боярского. В это время супруга все время хотела вставить слово от себя, не давая мужу высказаться. В какой-то момент кинооператор не выдержал:

«Не перебивай, пожалуйста, меня. Ты меня все время перебиваешь! Я уйду сейчас! Ей богу, надоела. Все время перебивает! Ну что за манера повторять. Откуда это в тебе? Дома такого не бывает».

«Я понял, на что обиделся Жигунов», — воскликнул ведущий программы Борис Корчевников. «Да, вот на это и обиделся. Если бы они не снялись в «Гардемаринах», то у них не было бы такой судьбы. А ты не говори», — обратился к жене Мукасей.

Напомним, что актер Серей Жигунов ранее просил убрать его имя из титров «Гардемаринов». По его словам, он ничего не хочет больше слышать о Дружининой.

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