«Это его проблема»: Дружинина о попросившем убрать его из титров «Гардемаринов» Жигунове

По словам режиссера, на актера она уже давно не обижается.

Режиссер Светлана Дружинина в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что не держит зла на актера Сергея Жигунова, который ранее попросил убрать его фамилию из титров «Гардемаринов».

«Мы с моим мужем Толей Мукасеем забыли былые обиды. Мы всем благодарны, кто у нас работал. Каждый из актеров подарил нам часть своей жизни. Я не знаю, на что он обиделся. Это его проблема. Спасибо всем. И Жигунову в частности».

Светлана Дружинина

Как отметил муж Светланы Дружининой, знаменитый кинооператор Анатолий Мукасей, Жигунову не нужно обижаться на его жену. «Пусть сам живет в этой коробке», — заметил муж режиссера.

Напомним, что на Светлану Дружинину обиду затаил и другой «гардемарин», Владимир Шевельков. По его словам, еще во время съемок у них с режиссером возникали частые конфликты по самым разным поводам. Именно поэтому он и не стал сниматься во второй части «Гардемаринов».

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