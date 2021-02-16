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«В кругу близких»: жена Михалкова поделилась кадрами семейных посиделок в ресторане

Недавно Татьяне Евгеньевне исполнилось 74 года.

«В кругу близких»: жена Михалкова поделилась кадрами семейных посиделок в ресторане
Татьяна Михалкова с мужем Никитой Михалковым дочерью и бывшем зятем Резо Гигинеишвили. Фото: Global look press

Жена Никиты Михалкова, Татьяна, поделилась в личном блоге кадрами прошедшего дня рождения в кругу близких людей. Поздравить родного человека с 74-летием пришли дочери известной пары — Анна и Надежда, сын Артем, их вторые половинки, а также многочисленные внуки.

Михалкова поделилась кадрами семейных посиделок в ресторане
Михалкова поделилась кадрами семейных посиделок в ресторане. Фото: instagram.com/tatyanamixalkova/

«День святого Трифона, святого Валентина и мой день прошел прекрасно в кругу близких, родных и друзей!» — подписала обнародованные кадры Татьяна Евгеньевна.

Свое послание она украсила хештегами: «#семья», «#родные», «#люблюнемогу», «#михалковы», «#деньрождения».

Михалкова поделилась кадрами семейных посиделок в ресторане.
Михалкова поделилась кадрами семейных посиделок в ресторане. Фото: instagram.com/tatyanamixalkova/

Верная спутница режиссера предстала в вечернем черном платье с открытыми плечами, в неизменном ободке с бантом, очках с цветными стеклами и жемчужных бусах. Плечи женщина покрыла воздушным нюдовым палантином.

Михалкова поделилась кадрами семейных посиделок в ресторане.
Михалкова поделилась кадрами семейных посиделок в ресторане. Фото: instagram.com/tatyanamixalkova/

Отметим, что Татьяна Михалкова — вторая жена народного артиста, первой была знаменитая актриса Анастасия Вертинская. В 1966 году у них родился сын Степан, в настоящий момент он работает ресторатором.

Михалкова поделилась кадрами семейных посиделок в ресторане.
Михалкова поделилась кадрами семейных посиделок в ресторане. Фото: instagram.com/tatyanamixalkova/

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Андрей БаковАнна МихалковаАртем МихалковНадежда МихалковаНикита МихалковТатьяна Михалкова