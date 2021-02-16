«Хватит об этом!»: Мукасей нервно отреагировал, когда Дружинина упомянула старшего сына

Режиссер призналась, что они раньше очень много работали и редко видели наследников.

Кинооператор Анатолий Мукасей в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» нервно отреагировал, когда его жена Светлана Дружинина начала разговор об их детях. В том числе и о старшем сыне Анатолии.

«Был период, когда вашим сыновьям не хватало вас при вашем режиме работы?» — спросил ведущий Борис Корчевников.

«Конечно, хотелось чаще видеться, общаться. Но мы бы не сделали столько фильмов и столько работ», — заявил Анатолий Мукасей.

«Всем кажется, что мы были очень богатыми людьми. В Советском Союзе мы ничего не получали. Были очень маленькие заработные платы и очень небольшие деньги. Мы всегда были в долгах. Поэтому мы были обязаны работать. Толя работал без выходных 11 лет. Снимал картины со мной и другими, чтобы выплатить деньги за кооператив. Для того, чтобы купить однажды маленькую машинку, чтобы на ней возить наших детей на дачу, с дачи, домой. Возить бабушку в больницу. Мы обязаны были работать! Даже народные артисты уходили нищими среди непонятных развалин».

Светлана Дружинина

«Хватит об этом», — сказал неожиданно Анатолий Мукасей, прервав жену.

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