Собака на золотом сене: бездетный американский бизнесмен завещал питомцу 5 миллионов долларов

В Америке (штат Теннеси) восьмилетняя собака Лулу породы бордер-колли стала богаче среднестатистического россиянина. Все дело в том, что ее хозяин-бизнесмен скончался, не имея наследников. Последней волей мужчины было передать все его состояние любимому питомцу.

Как передает американский NewsChannel5, речь идет о пяти миллионах долларов. Деньги были переведены на специальный счет, который закреплен за собакой. За самим питомцем ухаживает пожилая соседка предпринимателя, которая присматривала за животным и раньше, когда хозяин надолго уезжал в деловые поездки. Женщина только и смогла сказать журналистам, что 84-летний Билл Доррис (так звали бизнесмена) очень любил свою собаку — вот и весь секрет необычного наследства.

По завещанию деньги должны пойти на нужды Лулу. Но разве собаке нужно столько? Тем более, что она сама уже не так молода. Хотя, может, она захочет съездить развеяться в Лас-Вегас… Нынешняя хозяйка говорит, что не собирается покупать золотую миску или бриллиантовый ошейник, но готова попробовать потратить огромную сумму на ежедневные нужды собаки.

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Кстати, если вы думаете, что пожилая женщина попробует присвоить деньги себе, то сразу оговоримся, что они достаются ей только на покрытие уже осуществленных расходов на животное.

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