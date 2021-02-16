«Я к этому отношусь совершенно спокойно»: Мукасей отреагировал на слухи о романе жены с Тихоновым

Кинооператор Анатолий Мукасей в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» отреагировал на слухи о романе своей жены, режиссера Светланы Дружининой, с актером Вячеславом Тихоновым. Во время съемок фильма «Дело было в Пенькове» им пришлось целоваться в кадре.

«Я с детства кинематографист. И я все понимаю про кино. Я снял больше сорока фильмов. Все понимаю изнутри, что происходит на съемочной площадке. Я к этому отношусь абсолютно спокойно, несмотря на то что в кадре была моя жена». Анатолий Мукасей

Как отметила сама Светлана Дружинина, слухи о «романе» дошли до жены Тихонова, актрисы Нонны Мордюковой. «Кто-то сказал Нонне Мордюковой, что у Вячеслава Тихонова роман. Она приехала. Но, увидев меня, через минуту уехала: «Светка и Славка? Этого никогда не будет». У них очень талантливая пара. Тяжело сложилась их жизнь. Но это уже другая история», — заявила Светлана Дружинина.

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Напомним, что Светлана Дружинина — народная артистка России. Она академик Петровской академии наук и искусств.

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