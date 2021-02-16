Огромное сердце с красными алмазами: Ирина Дубцова показала, какой торт получила в день рождения

Накануне в одном из фешенебельных ресторанов столицы свой 39-й день рождения отмечала певица, композитор Ирина Дубцова. Знаменитость устроила пышное празднество с приглашением множества друзей, коллег и родных. В числе гостей отметились, к примеру, Эмин Агаларов и Ольга Бузова.

Тематикой вечера стала любовь. И главное угощение в день рождения Дубцова получила в форме огромного сердца, украшенного красными алмазами. Увидев это произведение кулинарного искусства, певица пришла в настоящий восторг и не стала скрывать эмоций.

«Посмотрите, да, торт делали нейрохирурги! Мы сначала хотели делать огромную печень», — пошутил шоумен.

Гости запечатлели на память угощение и виновницу торжества, которая, загадав желание, задула на нем свечи. В свой день рождения Дубцова буквально светилась от счастья.

К слову, в качестве наряда певица выбрала эффектное платье-футляр, состоящее из черного низа и белого верха. Причем зона декольте звезды была украшена огромным бантом.

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