Ирина Дубцова в день рождения блистала в черном платье с белым огромным бантом-декольте

Певица, композитор Ирина Дубцова 14 февраля встретила свой новый год — ей исполнилось 39 лет. По такому случаю звезда решила организовать масштабную вечеринку, но перенесла ее с Дня святого Валентина на другой день. И накануне в одном из фешенебельных ресторанов Москвы отпраздновала день рождения в большом кругу друзей, родных и коллег.

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Виновница торжества появилась перед гостями в черном силуэтном платье с оригинальным декором — огромным белым бантом-декольте. Наряд подчеркнул красивую фигуру Ирины.

В свой день рождения Дубцова исполнила несколько песен в качестве подарка гостям, и сама принимала множество поздравлений на протяжении всего вечера.

В числе гостей, к слову, отметила и певица Ольга Бузова. Артистка появилась в ресторане ненадолго, но заметила:

«Я приехала под конец праздника, но мне было важно поздравить тебя еще раз лично», — обратилась Бузова к Дубцовой.

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