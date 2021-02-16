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Стол с обивкой из кожи угря, четыре санузла: как выглядит квартира Валерии за 770 миллионов рублей

В свое время певица пыталась продать жилье, но покупателей, что неудивительно, не нашлось.

Стол с обивкой из кожи угря, четыре санузла: как выглядит квартира Валерии за 770 миллионов рублей
Валерия. Фото: Globallookpress.com

Певица Валерия и ее муж продюсер Иосиф Пригожин проживают в шикарных семикомнатных апартаментах. Площадь жилья составляет 280 квадратных метров. В свое время певица хотела продать квартиру за 770 миллионов рублей, но покупателей за такие деньги найти не удалось. Впрочем, удивляться этому не стоит.

Квартира Валерии
Квартира Валерии. Фото: www.mirkvartir.ru.

В апартаментах имеются четыре санузла, библиотека, кабинет. Стена в гостиной украшены огромным панно с панорамой города. Когда солнце отражается от него, создается оптический эффект, будто стоишь на смотровой площадке на Воробьевых горах. Нажав на створку этого панно, попадаешь на кухню.

Особая гордость квартиры – кабинет хозяина. Там имеется стол с обивкой из кожи угря. Специалисты утверждают, что его стоимость около миллиона рублей. Ванная отделана мрамором, коридоры – массивом из беленого дуба.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин говорил, что хочет с женой перебраться жить за город. Впрочем, позже он отказался от таких мыслей. Квартиру сегодня они уже не продают, сообщает «Комсомольская правда».

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