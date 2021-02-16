«Эстетическое удовольствие»: Понаровская вышла на публику в аристократичном синем платье с акцентом на талии

В начале 2019 года Ирина Понаровская триумфально вернулась на большую сцену после многолетнего затишья. Певица предстала перед публикой в обновленном имидже: с короткой молодежной прической в платиновом блонде, стройной и подтянутой. С трудом верится, что сейчас звезде уже 67 лет.

Сейчас Ирина с успехом гастролирует, появляется на лучших телевизионных шоу страны и по-прежнему держит статус одной из самых стильных звезд российской эстрады, ведь когда-то ее называли «мисс Шанель Советского Союза». Один из последних концертных образов заслуженной артистки искренне восхитил профессионального дизайнера одежды Сергея Никулина. Певица предстала перед публикой в синем бархатном платье с пышной юбкой.

«Я просто преклоняю колено перед Ириной Понаровской. Потрясающий цвет волос, платье… Образ великолепный, очень аристократичный, дорогой, подиумно-кутюрный. Очень приятно видеть, что кутюр все еще живет в концертных образах мэтров нашей эстрады. Сочетание синих глубоких оттенков платья с цветом волос и ярким макияжем с акцентом на глаза — это классика жанра, которая всегда радует. Глядя на Ирину, я получил эстетическое удовольствие», — сказал Сергей в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для важных мероприятий и модных фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках. В прошлом году они имели большой успех в Гостином Дворе на выставке «Образование и карьера».

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