Гардеробная из натуральной крокодиловой кожи, люстры из хрусталя: как выглядит квартира Началовой

Четырехкомнатная квартира певицы Юлии Началовой, где она при жизни проживала с хоккеистом Александром Фроловым, поражает своей роскошью. Ее площадь 167 квадратных метров, а стоимость сто миллионов рублей.
В свое время яркая исполнительница лично занималась ремонтом, часть денег на который как раз и выделил спортсмен. Стены Началова попросила покрасить перламутровой краской, который с виду напоминает золотой песок. Повсюду в апартаментах можно увидеть светильники и люстры из хрусталя Сваровски.
Особое внимание Юлия Началова уделяла комнате дочери Веры. Они с виду напоминают покои принцессы. А вот ремонт в ванной комнате контролировал лично Фролов. Она выполнена в черном цвете с минимумом декора. Главной же изюминкой считается гардеробная. Ее в свое время облицевали натуральной крокодиловой кожей, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что пока желающих приобрести дорогое жилье не находится. Риелторы ранее отмечали, что продать апартаменты по такой цене будет крайне проблематично.