Гардеробная из натуральной крокодиловой кожи, люстры из хрусталя: как выглядит квартира Началовой

Жилье пытаются продать за сто миллионов рублей, чтобы расплатиться с хоккеистом Александром Фроловым.

Четырехкомнатная квартира певицы Юлии Началовой, где она при жизни проживала с хоккеистом Александром Фроловым, поражает своей роскошью. Ее площадь 167 квадратных метров, а стоимость сто миллионов рублей.

В свое время яркая исполнительница лично занималась ремонтом, часть денег на который как раз и выделил спортсмен. Стены Началова попросила покрасить перламутровой краской, который с виду напоминает золотой песок. Повсюду в апартаментах можно увидеть светильники и люстры из хрусталя Сваровски.

Особое внимание Юлия Началова уделяла комнате дочери Веры. Они с виду напоминают покои принцессы. А вот ремонт в ванной комнате контролировал лично Фролов. Она выполнена в черном цвете с минимумом декора. Главной же изюминкой считается гардеробная. Ее в свое время облицевали натуральной крокодиловой кожей, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что пока желающих приобрести дорогое жилье не находится. Риелторы ранее отмечали, что продать апартаменты по такой цене будет крайне проблематично.

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