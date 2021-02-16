«Все дизайнеры мира вдохновлены»: Хромченко показала самое актуальное платье сезона

Наряды, отсылающие к медицинской форме и напоминающие докторские халаты, сегодня в тренде.

С началом пандемии коронавируса год назад представители разных сфер заговорили о том, что испытание, которое выпало на долю человечества, не пройдет бесследно. Уже появились книги, фильмы, сериалы и игры, посвященные эпидемии в целом и новому штамму вируса в частности. Оставил свой отпечаток коронавирус и в индустрии моды.

Весь 2020-й год врачи боролись с новой болезнью, противостояние продолжается и сейчас. И именно образ доктора стал для многих стилистов новым источником вдохновения. Это подчеркнула модный эксперт Эвелина Хромченко, комментируя один из образов героини программы «Модный приговор» на Первом канале. Девушка заметила, что белое платье на ней похоже на халат.

«Все дизайнеры мира вдохновлены темой медицинской формы. Поэтому вы совершенно не ошиблись, это похоже на халат», — подтвердила Хромченко.

Все, что связано медицинским дресс-кодом, белой, бело-зеленой, бело-синей гаммой, в нынешнем сезоне является особо актуальным. Это дань новой реальности, на которую индустрия моды отреагировала по-своему.

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