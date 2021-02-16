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«Она прикована к постели»: дочь Тереховой призналась, что ее мать не встает уже больше десяти лет

Как отметила наследница, у родительницы хороший аппетит.

«Она прикована к постели»: дочь Тереховой призналась, что ее мать не встает уже больше десяти лет
Маргарита Терехова. Фото: Globallookpress.com

Дочь знаменитой актрисы Маргариты Тереховой 50-летняя Анна заявила, что ее звездная мама находится в своей квартире в стабильном состоянии. Она дома и чувствует себя нормально насколько, конечно, это возможно в ее состоянии. У Маргариты Тереховой хороший аппетит.

Маргарита Терехова
Маргарита Терехова. Фото: Globallookpress.com

«Она прикована к постели. Это продолжается больше десяти лет. Сегодня, учитывая сложности, связанные с пандемией, мы вынуждены быть более осторожными. Рядом ее помощницы, сиделки. Мама не разговаривает. Но смотрит, кивает головой, реагирует на все вокруг, улыбается».

Анна Терехова

Как отметила Анна, мама слушает музыку, смотрит телевизор. Наследница вместе с братом старается навещать маму, как можно чаще. При этом она заметила, что болезнь Альцгеймера, которой уже давно страдает родительница, неизлечима. В то же время, если ухаживать за больным, то можно значительно продлить ему жизнь, сообщает «Экспресс-газета».

Напомним, что Маргарите Тереховой сейчас уже 78 лет. Она прославилась по роли Миледи в «Д’Артаньян и три мушкетера».

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