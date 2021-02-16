«Сразу понял, что у нас могут быть проблемы»: Дружинин рассказал, почему недолюбливает Мигеля

Хореограф Егор Дружинин во время YouTube-шоу Dancetory приоткрыл завесу тайны, почему они с танцором и режиссером Мигелем недолюбливают друг друга. По его словам, их конфликт начался еще до того, как они вместе оказались в составе жюри на шоу «Танцы».

«Я почувствовал, что он очень сильно изменился еще до проекта, когда мы с ним общались в Киеве. Узнав, что он может попасть в шоу, сразу понял, что у нас могут быть проблемы. Проекту Мигель нравился именно таким, каким он был на тот момент — непредсказуемый, говорящий сегодня одно, а завтра другое». Егор Дружинин

По словам Дружинина, он чувствует себя на шоу «Танцы» одиноким. При этом всегда ощущает мощную поддержку жены, которая всегда с ним рядом. Как отметил хореограф, за время карантина он скинул 12 килограммов, позже набрал три, но в ближайшее время снова возьмется за себя. По его словам, когда он в прекрасной физической форме жена смотрит на него совсем по-другому.

Напомним, что Егор Дружинин женат на Веронике Ицкович. Она двоюродная сестра артиста балета Николая Цискаридзе. У них трое общих детей.

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