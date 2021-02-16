«Пингвин — Пугачева, Орел — Боярский, Банан — Буйнов»: в Сети назвали имена звезд, которые скрываются в костюмах на шоу «Маска»

Кто-то из телезрителей предположил, что Гарик Мартиросян покинул кресло члена жюри, чтобы перевоплотиться в одного из героев секретного телепроекта.

На телеканале НТВ стартовал долгожданный второй сезон самого охраняемого проекта – шоу «Маска». 14 новых персонажей в роскошных костюмах снова удивят жюри и телезрителей своим вокалом, яркими номерами и интригой – кто же они на самом деле. Каждый из участников не имеет права разглашать свою причастность к проекту под угрозой штрафа, а значит утечки информации ждать не приходится.

Не знают, кто выступает в том или ином костюме на сцене, и члены жюри конкурса. На этот раз вместо Гарика Мартиросяна в кресло судьи сел Александр Ревва. Это позволило некоторым поклонникам шоу высказать предположение, что юморист перешел в категорию участников и скрывается в каком-то из костюмов.

Сейчас в Сети разгораются нешуточные споры. Фанаты шоу начали строить свои версии, что же из артистов может скрываться в костюмах.

«Под маской пингвина — Шура», «Пингвин — Подольская, моя версия», «Пингвин — Пугачева, Орел — Боярский, Банан — Буйнов», — пишут в аккаунте певицы Валерии, которая является одним из членов жюри.

Многих зрителей зацепила Черная Пантера. Да даже жюри во время выпуска послышалось, что там – Ольга Бузова.

«Очень разочаровала черная пантера! Такой костюм шикарный, ждала сильнейшего голоса, и такой провал! Неужели там Бузова!», — написал кто-то из зрителей в микроблоге проекта.

Нашлись и более активные телезрители, которые попытались угадать всех сразу:

«Черная пантера — Собчак (Глюкоза), Банан — Буйнов, Ананас -Нилетто, Солнце — Терлеева, Единорог — Семенович, Заяц — Билан, Змея — Галкин, Неваляшка — Нечаев (Жуков), Бел.орел — Харламов, Крокодил — Кучера… Интересно будет вернуться в конце сезона и посмотреть, отгадала ли хоть кого-то», «Мне в Белом Орле видится Дмитрий Дюжев, как раз он сказал, что актер, и очень голос похож. Но Змея — Лобода, хотя может и правда, специально запутали нас, а может Бегемот быть Сергеем Лазаревым?», — выдвинули версии фолловеры.

В целом телезрители высоко оценили премьеру второго сезона. Костюмы, как и в прошлой «Маска», оказались настоящими произведениями искусства. «Вот прикол, если Мартиросян где-то. А костюмы шикарные», — отметил один из активных пользователей Instagram.

Напомним, что в первом выпуске проекта, который состоялся 14 февраля, жюри не стало снимать маску ни с одного из аутсайдеров вечера.

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