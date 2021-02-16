«Оля в разлуке сейчас»: Киркоров объяснил, почему появление Бузовой на «Маске» просто нереально

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркорова в эфире шоу «Маска» на НТВ заявил, что появление на данном проекте певицы Ольги Бузовой под костюмом одного из персонажей просто нереально.

«Ну не знаю, вряд ли она будет принимать участие в каком-то проекте. Оля в разлуке сейчас. Забыть Даву невозможно». Филипп Киркоров

Напомним, что Ольга Бузова и Давид Манукян приняли решение прекратить свои отношения после полутора лет страстного романа. Как отмечала исполнительница, блогер и музыкант оказался совсем не тем человеком, за которого себя выдавал. К примеру, он как выяснилось, бил певицу и регулярно ей изменял. «Своих людей» Ольга Бузова попросила отписаться от Давы в соцсетях.

Сам Манукян не стал подробно комментировать, почему они с Бузовой решили расстаться. Он лишь обмолвился, что благодарен всем своим поклонникам за поддержку в этот непростой момент своей жизни.

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