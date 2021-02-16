«Вышел через лестницу»: Бари Алибасов угодил в больницу Калининграда с открытым переломом ноги

Сын продюсера группы «На-на» Бари Алибасова заявил, что его звездный отец угодил в больницу Калининграда с открытым переломом ноги. Ему была проведена операция.

«Вышел через лестницу. Посчитал, что пожарная лестница и обычная лестница в помещении — это одно и то же. На пожарной лестнице поскользнулся и упал». Бари Алибасов-младший

Отметим, что не так давно Бари Алибасов-младший отвез своего отца на реабилитацию в Калининград. В Сеть попали шокирующие кадры, как продюсер передвигается по территории аэропорта в инвалидном кресле.

Добавим, что у 73-летнего Бари Алибасова в силу возраста есть проблемы с памятью. К примеру, ранее его сын рассказывал, что бывший муж актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной даже не может запомнить, где в его доме находится туалет. Как отмечал Бари Алибасов-младший, речи о полном выздоровлении его отца уже не может идти в принципе. Ему теперь будет нужен постоянный уход и внимание, сообщает «Пятый канал».

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