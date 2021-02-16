Милый ангел: Лиза Галкина в кукольном платье со струящейся юбкой устроила танцы на детском празднике

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина уже несколько лет занимаются хореографией с педагогами. Кроме того, они изучают нотную грамоту и вокал. А благодаря общению с родителями, они к тому же растут еще и удивительно артистичными.

Юморист уже не первый год привлекает наследников к съемкам в рекламных роликах, а их вайны с упоением смотрят многочисленные пользователи Сети. Их творческие способности порой проявляются в самых неожиданных местах. К примеру, на одном из детских праздников близняшки устроили веселые танцы, отлично попадая в ритм и темп музыки. Дети свободно двигались и привлекали внимание окружающих.

Почитатели звездной семьи, увидев обнародованное видео с этим весельем в Сети, также обратили внимание на стильные образы детей. Лиза примерила кукольное платье с пышной юбкой из фатина в сиренево-голубом оттенке, а Гарри элегантный белый костюм с утонченной клеткой.

«Милейшие ребята», «Лизонька обладает просто ангельской внешностью», «Какие стиляги», «Модные очаровашки», «Как танцуют хорошо, просто супер!», «Очень талантливые дети», «Лиза – настоящая принцесса из сказочных снов», «Как же я люблю на них смотреть, сразу настроение поднимается», — высказались фолловеры.

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