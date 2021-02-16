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«Гроб с лица свел, осталось убраться в квартире»: в каких условиях живет сын Елены Яковлевой

Денис Шальных предпочитает спартанскую обстановку без изысков.

«Гроб с лица свел, осталось убраться в квартире»: в каких условиях живет сын Елены Яковлевой
Денис Шальных. Фото: Борис Кудрявов/ КП

Недавно стало известно, что скандально известный сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных прекратил сводить татуировки со своего тела.

Елена Яковлева.
Елена Яковлева. Фото: Global look press.

Парень покрыт перманентными рисунками практически полностью, только спина чистая. Процесс, начатый больше года назад, оказался слишком трудоемким и неприятным для него. Поэтому молодой мужчина удовлетворил просьбу своей родительницы — свел часть изображения гроба на щеке – и на этом остановился. Нужно сказать, что эта наколка так и не ушла полностью, но уже не напоминает ужасающий черный ящик.

Похоже, что 28-летний Денис в принципе решил взяться за ум. Он получил диплом фитнес-тренера и, вполне вероятно, имеет шанс добиться успеха в этой области. Ранее он трудился обычным парикмахером, то и дело бросая это занятие.

А пока Шальных обитает в маленькой квартире. И, судя по его фото в Instagram, в довольно спартанских условиях. По снимкам заметно, что у него не хватает мебели, а три кота, обитающих вместе с ним, хорошенько потрудились над тем, чтобы испортить то, что было.

Причем для этих четвероногих друзей в доме явно есть все, что нужно – удобные лежаки, когтечесы и даже небольшие игровые комплексы для животных.

Не забывает новоиспеченный тренер и о своей физической форме, несмотря на миниатюрность квартиры, в ней установлен стационарный тренажер.

«Гроб с лица свел, осталось убраться в квартире», «Скромненько и со вкусом», «Котики хорошо потрудились над креслами», — прокомментировали обстановку дома Шальных пользователи Сети.

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