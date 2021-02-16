«Гроб с лица свел, осталось убраться в квартире»: в каких условиях живет сын Елены Яковлевой

Недавно стало известно, что скандально известный сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных прекратил сводить татуировки со своего тела.

Парень покрыт перманентными рисунками практически полностью, только спина чистая. Процесс, начатый больше года назад, оказался слишком трудоемким и неприятным для него. Поэтому молодой мужчина удовлетворил просьбу своей родительницы — свел часть изображения гроба на щеке – и на этом остановился. Нужно сказать, что эта наколка так и не ушла полностью, но уже не напоминает ужасающий черный ящик.

Похоже, что 28-летний Денис в принципе решил взяться за ум. Он получил диплом фитнес-тренера и, вполне вероятно, имеет шанс добиться успеха в этой области. Ранее он трудился обычным парикмахером, то и дело бросая это занятие.

А пока Шальных обитает в маленькой квартире. И, судя по его фото в Instagram, в довольно спартанских условиях. По снимкам заметно, что у него не хватает мебели, а три кота, обитающих вместе с ним, хорошенько потрудились над тем, чтобы испортить то, что было.

Причем для этих четвероногих друзей в доме явно есть все, что нужно – удобные лежаки, когтечесы и даже небольшие игровые комплексы для животных.

Не забывает новоиспеченный тренер и о своей физической форме, несмотря на миниатюрность квартиры, в ней установлен стационарный тренажер.

«Гроб с лица свел, осталось убраться в квартире», «Скромненько и со вкусом», «Котики хорошо потрудились над креслами», — прокомментировали обстановку дома Шальных пользователи Сети.

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