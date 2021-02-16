«Изгиб кошки»: Климова ради секси-кадра в купальнике красиво зашла в воду и намочила волосы

В последнее время дизайнеры одежды, разрабатывая купальные костюмы, все чаще отдают предпочтение закрытым моделям. Обусловлено это во многом тем, что женщины нередко стали отказываться от загара в пользу естественности. Об этом Teleprogramma.pro рассказала стилист Элла Маковей.

Поддержала тренд на закрытый купальный костюм и Екатерина Климова, которая выбрала припыленно-небесную модель в белой окантовке. Тем не менее, фигура 42-летней актрисы в этом пляжном наряде выглядела не менее притягательно, чем в бикини. Подтверждение тому – горячее обсуждение фото звезды «Бедной Насти» в ее фан-аккаунте.

Почитатели артистки обратили внимание, что она с годами становится только привлекательнее и может смело соревноваться в красоте с юными моделями. Талия, длинные стройные ноги, роскошная линия декольте – все при ней. Эффект усиливала красивая поза, которую приняла Екатерина. Опытная артистка вошла в воду, намочила волосы и откинула голову назад.

«Изгиб кошки», «Красота, невозможно налюбоваться», «Потрясающая порода!», «Вы прекрасны», «Самая красивая актриса современности», «Секси», «Королева, богиня», «Шикарная девушка», «Просто потрясающе выглядите, невероятная фигура, такая хрупкая и утонченная», — прокомментировали люди.

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